Ξέσπασε η Σαμπαλένκα μετά την ήττα στον τελικό του US Open (video)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με τίτλο την παρουσία της στο US Open, γνωρίζοντας την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό, με την απογοήτευση και τον εκνευρισμό της να είναι εμφανείς αμέσως μετά το φινάλε.

Ξέσπασε η Σαμπαλένκα μετά την ήττα στον τελικό του US Open (video)
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Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά της μετά την απώλεια του τίτλου στη Νέα Υόρκη. Αρχικά, πριν ακόμη από τη χειραψία της με τη Ριμπάκινα, χτύπησε με δύναμη τη ρακέτα της, ενώ στη συνέχεια συνέχισε το ξέσπασμά της καθισμένη στην καρέκλα της.

Η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα, όταν ένας οπερατέρ πλησίασε με την κάμερα για να καταγράψει τις στιγμές μετά τον αγώνα. Η Λευκορωσίδα εμφανώς ενοχλημένη του ζήτησε να απομακρυνθεί, χρησιμοποιώντας έντονη φρασεολογία.

Η ήττα από τη Ριμπάκινα είχε ιδιαίτερο βάρος για τη 27χρονη, καθώς πέρα από την απώλεια του τίτλου στο US Open, έχασε και την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Παράλληλα, για πρώτη φορά από το 2022 ολοκλήρωσε μια σεζόν χωρίς να κατακτήσει Grand Slam.

Στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε πιο ήρεμη και εξήγησε πως το ξέσπασμά της ήταν ένας τρόπος να διαχειριστεί την έντονη απογοήτευση.

«Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις στον τελικό ενός Grand Slam, ειδικά όταν προσπαθείς να κατακτήσεις τον τίτλο για τρίτη συνεχόμενη φορά. Οπότε, απλώς ήθελα να τα αφήσω όλα να βγουν από μέσα μου, γιατί αν τα κρατούσα μέσα μου, εκείνη τη στιγμή, είτε εδώ είτε εκεί στο γήπεδο, δεν θα μπορούσα να πω λέξη ή θα αντιδρούσα με τρόπο που δεν θα ήταν και πολύ καλός. Ήθελα, λοιπόν, απλώς να αφήσω όλη αυτή την επιθετικότητα και την απογοήτευση να βγουν προς τα έξω».

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