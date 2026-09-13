Ο Μέσι σκόραρε, αλλά η Νάσβιλ «πάγωσε» την Ίντερ Μαϊάμι στις καθυστερήσεις (video)

Παρότι η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε στην ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Μέσι, η Νάσβιλ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις.

Ο Μέσι σκόραρε, αλλά η Νάσβιλ «πάγωσε» την Ίντερ Μαϊάμι στις καθυστερήσεις (video)
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Η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε μια ανάσα από τη νίκη απέναντι στη Νάσβιλ, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό με γκολ στις καθυστερήσεις, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται στο 2-2.

Η Νάσβιλ προηγήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό με τον Σαμ Σάριτζ, όμως η Ίντερ Μαϊάμι απάντησε στο 19', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέσι, ο Μπέικερ-Γουάιτινγκ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 62ο λεπτό ο Μέσι ολοκλήρωσε την ανατροπή με ένα εξαιρετικό σουτ, ενώ προηγουμένως είχε σημαδέψει δύο φορές τα δοκάρια. Ωστόσο, η Νάσβιλ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 90+1' ο Σάριτζ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Με τον βαθμό αυτό, η Ίντερ Μαϊάμι παρέμεινε στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ η Νάσβιλ διατηρεί προβάδισμα εννέα βαθμών στην κορυφή.

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