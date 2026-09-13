Μεσίνα: Επιστρέφει στο NBA - Αναλαμβάνει ρόλο στους Ατλάντα Χοκς

Σύμφωνα με τη Repubblica, ο Έτορε Μεσίνα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Ατλάντα Χοκς, προκειμένου να ενταχθεί στο επιτελείο της ομάδας ως τεχνικός σύμβουλος.

Ο 66χρονος Ιταλός τεχνικός έχει ήδη σημαντική εμπειρία από το NBA, έχοντας εργαστεί στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Παράλληλα, στους Χοκς θα συνεργαστεί ξανά με τον Κουίν Σνάιντερ, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όταν ο Αμερικανός ήταν βοηθός του.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο νέος ρόλος του Μεσίνα δεν θα απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση στις ΗΠΑ, καθώς αναμένεται να μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ατλάντα και Ιταλίας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να εργάζεται ως τηλεοπτικός αναλυτής στο Sky.