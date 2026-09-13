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Αντρέ Λουίζ: Γκολ και MVP απέναντι στους Λος Άντζελες FC (video)

Ο Αντρέ Λουίζ ήταν από τους πρωταγωνιστές στη νίκη της Κάνσας Σίτι επί των Λος Άντζελες FC με 3-1, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα.

Αντρέ Λουίζ: Γκολ και MVP απέναντι στους Λος Άντζελες FC (video)
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Ο Αντρέ Λουίζ αρχίζει να δείχνει τις δυνατότητές του στην Αμερική με τη φανέλα της Κάνσας Σίτι, καθώς πρωταγωνίστησε στη νίκη με 3-1 επί των Λος Άντζελες FC.

Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ, έπειτα από όμορφη ατομική ενέργεια, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ομάδα. Η εμφάνιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ξεχώρισε, καθώς αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης.

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