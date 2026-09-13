Αντρέ Λουίζ: Γκολ και MVP απέναντι στους Λος Άντζελες FC (video)

Ο Αντρέ Λουίζ αρχίζει να δείχνει τις δυνατότητές του στην Αμερική με τη φανέλα της Κάνσας Σίτι, καθώς πρωταγωνίστησε στη νίκη με 3-1 επί των Λος Άντζελες FC.

Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ, έπειτα από όμορφη ατομική ενέργεια, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ομάδα. Η εμφάνιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ξεχώρισε, καθώς αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης.