Ραντεβού για έκδοση νέας (αγωνιστικής) ταυτότητας

Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, το ρεπορτάζ ήθελε τον Σέρβο τεχνικό να κάνει τετ α τετ με τους παίκτες της περσινής σεζόν για να εξακριβώσει τι δεν πήγε καλά.

Τα ευρήματα της “δημοσκόπησης” έβγαζαν πρώτη αιτία και με… αυτοδυναμία την αμυντική λειτουργία της περσινής ομάδας. Κάτι το οποίο μπορούσε να το διαπιστώσει και ο πλέον αδαής. Αλλά όταν προκύπτει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τότε το συμπέρασμα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη δυναμική.

Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διέγνωσε το (προφανές) πρόβλημα και εν συνεχεία ξεκίνησε τις διαδικασίες επίλυσης του. Τόσο με τον καταρτισμό του ρόστερ (και οι μεταγραφές παικτών με τα ανάλογα χαρακτηριστικά), όσο και η αγωνιστική “ταυτότητα” του νέου Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέραμε και στο χθεσινό blog, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δε μπορεί να δουλέψει στο επιθετικό του κομμάτι λόγω των απουσιών (Ναν, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος), όλο το βάρος έχει πέσει στην άμυνα. Και αυτό είναι κάτι που φάνηκε τόσο στον αγώνα με την ΑΕΚ, όσο και στην αναμέτρηση με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα χθες το απόγευμα στη Ρόδο.

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δέχθηκε μόλις 56 πόντους, ενώ απέναντι στην πρωταθλήτρια Σερβίας οι “πράσινοι” δέχθηκαν μόλις 59. Και τις δύο φορές κάτω από 60 πόντους. Και σίγουρα η δυναμική των δύο ομάδων μπορεί να μην είναι δυναμική… Euroleague, αλλά οι αριθμοί και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τις προτεραιότητες των “πράσινων”.

Ο Φρανσίσκο μπορεί να έχει ξεχωρίσει λόγω των επιθετικών του ικανοτήτων, ο Γιαμπουσέλε μπορεί να προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο star quality στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αυτοί όμως που έχουν ξεχωρίσει… λίγο παραπάνω είναι οι Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Τρεις παίκτες που από την προετοιμασία κιόλας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, που αναμένεται να κάνει τη διαφορά.

Ο κόσμος της ομάδας θα πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει στην… αλλαγή δεδομένων. Από την αγωνιστική “ταυτότητα” του Αταμάν σε αυτή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και μην το παρεξηγήσετε αυτό. Το ότι ο “Ζοτς” ρίχνει το βάρος στην άμυνα δεν πάει να πει ότι η επίθεση περνάει σε δεύτερο ρόλο. Το αντίθετο. Και με την επιστροφή των τριών παικτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, σε τεράστιο βαθμό, τότε θα ξεκινήσουν να γίνονται ακόμα πιο εμφανή τα νέα επιθετικά στοιχεία του Παναθηναϊκού.