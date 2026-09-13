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Ντάνιελ Μαλντίνι: Ενεπλάκη σε τροχαίο μετά το Αταλάντα - Κάλιαρι

Τροχαίο ατύχημα για τον Ντάνιελ Μαλντίνι, λίγες ώρες μετά τη νίκη της Κάλιαρι απέναντι στην Αταλάντα, με τον 24χρονο μέσο να μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ντάνιελ Μαλντίνι: Ενεπλάκη σε τροχαίο μετά το Αταλάντα - Κάλιαρι
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Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Ντάνιελ Μαλντίνι λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της Κάλιαρι επί της Αταλάντα με 2-1 στο Μπέργκαμο.

Ο 24χρονος μέσος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στην οδό Via Caracciolo, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά έξι νεαροί. Ο Μαλντίνι, δύο γυναίκες ηλικίας 20 και 22 ετών και τρεις άλλοι άνδρες ηλικίας 19, 20 και 21 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και ένα ιατρικό όχημα, με πέντε από τους εμπλεκόμενους να μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

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