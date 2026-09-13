Ροντινέι: Νίκη στο ντεμπούτο του με τη Σάντος - Πανηγύρισε με τον Νεϊμάρ (pic)
Ο Ροντινέι έκανε το ντεμπούτο του με τη Σάντος στη νίκη επί της Κρουζέιρο και πανηγύρισε στα αποδυτήρια μαζί με τον Νεϊμάρ.
Ιδιαίτερο ήταν το ντεμπούτο του Ροντινέι με τη φανέλα της Σάντος, καθώς ο Βραζιλιάνος μπακ συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με μία σημαντική νίκη.
Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στην Κρουζέιρο στη «Vila Belmiro», με τη Σάντος να επικρατεί 2-1 και να πανηγυρίζει ένα πολύτιμο τρίποντο.
Ο Νεϊμάρ δεν αγωνίστηκε, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δικέφαλο, ωστόσο βρέθηκε κανονικά στις εξέδρες για να στηρίξει την ομάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος σταρ κατέβηκε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του τη σημαντική νίκη.
Εκεί ο Ροντινέι είχε την ευκαιρία να απαθανατίσει μία ξεχωριστή στιγμή, βγάζοντας την πρώτη του selfie με τον Νεϊμάρ μετά την άφιξή του στη Σάντος.
Ο 34χρονος μπακ μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους και τη συνόδευσε με το χαρακτηριστικό σύνθημα του συλλόγου: «Είναι μια υπερηφάνεια που δεν μπορούν να έχουν όλοι!».