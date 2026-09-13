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Ροντινέι: Νίκη στο ντεμπούτο του με τη Σάντος - Πανηγύρισε με τον Νεϊμάρ (pic)

Ο Ροντινέι έκανε το ντεμπούτο του με τη Σάντος στη νίκη επί της Κρουζέιρο και πανηγύρισε στα αποδυτήρια μαζί με τον Νεϊμάρ.

Ροντινέι: Νίκη στο ντεμπούτο του με τη Σάντος - Πανηγύρισε με τον Νεϊμάρ (pic)
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Ιδιαίτερο ήταν το ντεμπούτο του Ροντινέι με τη φανέλα της Σάντος, καθώς ο Βραζιλιάνος μπακ συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με μία σημαντική νίκη.

Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στην Κρουζέιρο στη «Vila Belmiro», με τη Σάντος να επικρατεί 2-1 και να πανηγυρίζει ένα πολύτιμο τρίποντο.

Ο Νεϊμάρ δεν αγωνίστηκε, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δικέφαλο, ωστόσο βρέθηκε κανονικά στις εξέδρες για να στηρίξει την ομάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος σταρ κατέβηκε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του τη σημαντική νίκη.

Εκεί ο Ροντινέι είχε την ευκαιρία να απαθανατίσει μία ξεχωριστή στιγμή, βγάζοντας την πρώτη του selfie με τον Νεϊμάρ μετά την άφιξή του στη Σάντος.

Ο 34χρονος μπακ μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους και τη συνόδευσε με το χαρακτηριστικό σύνθημα του συλλόγου: «Είναι μια υπερηφάνεια που δεν μπορούν να έχουν όλοι!».

https://www.instagram.com/p/DdNlqaWtQ0c/
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