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Super League: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – Άρης, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός και ΑΕΚ

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (13/09), για την 4η αγωνιστική της Super League.

Super League: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – Άρης, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός και ΑΕΚ
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Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα (13/09) η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Άρης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Μισή ώρα αργότερα (21:30), ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, στην κόντρα των μοναδικών ομάδων που έχουν κάνει το απόλυτο, μετά από τρεις αγωνιστικές. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα AKTOR, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 19:00 και να έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports2HD.

Η αυλαία ανοίγει χρονικά στις 18:00, με το Καλαμάτα – Βόλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Τέλος, στο πρόγραμμα υπάρχει και το Κηφισιά – Λεβαδειακός, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το MEGANTA Sport 1.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (13/09) στη Super League:

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