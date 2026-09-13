Κριστιάνο Ρονάλντο: Ζήτησε ισόβιο αποκλεισμό για τα συνθήματα κατά του Ζότα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από τη Saudi Pro League να επιβάλει ισόβιο αποκλεισμό από τα γήπεδα στους φιλάθλους που εμπλέκονται στο περιστατικό, κατά το οποίο ο Ρούμπεν Νέβες έγινε στόχος συνθημάτων που αφορούσαν τον αδικοχαμένο φίλο και πρώην συμπαίκτη του.

Ο Ζότα έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία μόλις 28 ετών, μαζί με τον 25χρονο αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Μετά τα συνθήματα, ο Νέβες χειροκρότησε ειρωνικά προς την εξέδρα, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ελπίζω μόνο να μην πάνε να προσευχηθούν αργότερα, μετά από αυτό που έκαναν».

Ο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ, έχει υπάρξει συμπαίκτης τόσο με τον Νέβες στην εθνική Πορτογαλίας όσο και με τον Ζότα. Μέσω ανάρτησής του στα social media, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές ξεπερνούν τα όρια του ποδοσφαίρου.

«Το πρωτάθλημα πρέπει να αναλάβει δράση και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άτομα που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπρεπε ποτέ ξανά να έχουν το δικαίωμα εισόδου σε γήπεδο», ανέφερε ο Ρονάλντο.