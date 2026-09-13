Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ είναι κίνημα και στάση ζωής»

Ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρθηκε στην ιστορία και τις αξίες που συνδέουν την περιοχή με τον σύλλογο, τονίζοντας πως η ΑΕΚ δεν αποτελεί μόνο μια ομάδα ή μια ιδέα, αλλά ένα κίνημα και μια στάση ζωής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ομιλία του:

«Ένα μάθημα που διδάσκει πως από τις στάχτες ξανά δημιουργείς και κάνεις πράγματα που μένουν για πάντα. Να είναι ένα παράδειγμα φωτεινό για όλα τα νέα παιδιά. Αυτός ο τόπος που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ΑΕΚ. Έχει προσφυγικό dna και είναι η ομάδα που οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, σαν ιδέα, την έκαναν μεγάλη. Και σήμερα πλέον η ΑΕΚ, δεν είναι μόνο ιδέα, είναι κίνημα και στάση ζωής.

Βεβαίως είναι πολύ σημαντική για εμένα και τη δικιά μου οικογένεια, που προερχόμαστε από ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα, που τον Αύγουστο του ‘44 ήρθαν οι Γερμανοί με τους γκεσταμπίτες, ο πατέρας μου τότε 10 χρονών, και τους βασανίσαν, τους κάψαν το σπίτι. Ξεριζώθηκαν από την Καλαμάτα και πήγαν λαθρεπιβάτες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στον έτερο αντιστασιακό, γιατί ο παππούς μου ήταν αντιστασιακός.

Αυτό το σημείο είναι μνήμης και έμπνευσης. Για όλους και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να εμπνέουμε τα παιδιά μας, να τους εξιστορούμε όσα είπα. Όλη η δύναμη της προσφυγιάς, που από τη στάχτη ξανά δημιουργεί, να τους γίνει βίωμα».