Super League Κ19: Το «3 στα 3» έκαναν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Οι δύο ομάδες έφτασαν τους εννέα βαθμούς και μαζί με τον Βόλο είναι οι τρεις που έχουν κάνει το «3Χ3» στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League 2026/27

Την ίδια στιγμή, ο Ατρόμητος είχε την πρώτη του απώλεια, μένοντας στο 0-0 με τον Ηρακλή, ενώ ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας 3-0 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Εντυπωσιακή ΑΕΚ με 4-0 στην Τρίπολη

Η ΑΕΚ πέρασε με εμφατικό τρόπο από τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου «Θ. Κολοκοτρώνης», επικρατώντας 4-0 του Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό. Ο Αμανατίδης έδωσε την πάσα στον Γκολφίνο, με τον Αργυρίου να συμμετέχει στη φάση αφήνοντας την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, πριν αυτή φτάσει στον Γκολφίνο, ο οποίος έκανε το 0-1.

Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Τσιρανίδης αντέδρασε αποτελεσματικά στις προσπάθειες των Γκολφίνου και Αργυρίου στο 30’ και το 31’. Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Καραργύρη να σημαδεύει το δοκάρι. Στο 80’ χρειάστηκε, μάλιστα, η επέμβαση του Ιωάννου για να μην έρθει η ισοφάριση, καθώς ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε το πέναλτι του Βασιλακόπουλου.

Δύο λεπτά αργότερα η Ένωση έβαλε τις βάσεις για τη νίκη, με τον Καραργύρη να κάνει το 0-2 με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή. Στο 89’ ο ίδιος παίκτης ευστόχησε από την άσπρη βούλα, σε πέναλτι που κέρδισε ο Τσαντήλας, για το 0-3, ενώ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσαντήλας διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

Με τη νίκη αυτή η ΑΕΚ έφτασε τους εννέα βαθμούς στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει, έχοντας συντελεστή τερμάτων 16-0. Ο Ζώης Καραργύρης έχει ήδη φτάσει τα πέντε γκολ, παρότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη βασικός σε κάποιο παιχνίδι.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Μαρίνος (73' Τελίδης), Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Σκάκιτς, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος, Αμανατίδης (80' Τσαντήλας), Αργυρίου (73' Καραργύρης), Σιούτας (65' Ποντίκης).

«3 στα 3» και για τον Παναθηναϊκό

Το απόλυτο στη φετινή Super League Κ19 διατήρησε κι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού κι έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 6ο λεπτό πήραν το προβάδισμα. Ο Κάουα συνεργάστηκε με τον Μπινιάρη και ο τελευταίος ολοκλήρωσε τη φάση με πλασέ για το 1-0. Στο 20’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι μετά την ανατροπή του Τερζή μέσα στην περιοχή. Ο Νεμπής ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

https://www.instagram.com/p/DdOgsPDiMtk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Τριφύλλι» διαχειρίστηκε το προβάδισμά του μέχρι την ανάπαυλα, έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού, ενώ στο δεύτερο μέρος συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία και δημιούργησε ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ. Το τρίτο γκολ δεν ήρθε, όμως ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας (75' Αργυρόπουλος), Κουμουκέλης, Τζούνιορ (11' Μπαζούκης λ.τ.), Λάβδας, Θεοχάρης, Τερζής, Μπινιάρης (45' Δημακόπουλος), Νεμπής, Καραγκούνης (66' Βανδήρας), Κάουα (66' Κουρουνιώτης).

Παναιτωλικός: Σπούδας, Καρκαμάνης, Ρούσσης, Λαζαρίδης, Καρνέζος, Γέρνας, Γκοχάι, Σέφα, Ξανθόπουλος, Μακρής, Αλμπάνης.

Η πρώτη απώλεια του Ατρόμητου και η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ

Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να συνεχίσει με το απόλυτο, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Ηρακλή, γνωρίζοντας την πρώτη του απώλεια στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League Κ19, επικρατώντας 3-0 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.