· Σάντος

Ιστορική ομάδα της Βραζιλίας «ψάχνεται» για την απόκτηση του Μαρσιάλ

Δημοσίευμα από τη Βραζιλία συνδέει τη μεγάλη λατινική ομάδα με τον Γάλλο πρώην επιθετικό της ΑΕΚ.

Ιστορική ομάδα της Βραζιλίας «ψάχνεται» για την απόκτηση του Μαρσιάλ
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Σε μία πιθανή νέα σύνδεση με το ελληνικό ποδόσφαιρο οδηγεί η μεταγραφική αναζήτηση της Σάντος, καθώς ο βραζιλιάνικος σύλλογος, μετά την απόκτηση του Ροντινέι από τον Ολυμπιακό, έχει στη λίστα του και τον Αντονί Μαρσιάλ.

Όπως αναφέρει το «Bolavip Brasil», οι άνθρωποι της Σάντος έχουν ήδη έρθει σε διερευνητική επαφή για τον 30χρονο Γάλλο επιθετικό, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας. Προς το παρόν δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που οι επαφές προχωρήσουν και υπάρξει συμφωνία, ο Μαρσιάλ θα συναντήσει στη Σάντος τον Ροντινέι. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα βρεθούν έτσι ξανά στην ίδια ομάδα, λίγους μήνες μετά την παρουσία τους στην Ελλάδα, με τον Γάλλο να έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και τον Βραζιλιάνο εκείνη του Ολυμπιακού.

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