Ολυμπιακός: Η... 14αδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το φιλικό με τη Μακάμπι - Εκτός ξανά ο Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας για το τελευταίο "τεστ" στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Όντεντ Κάτας.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης (18:00), έγινε γνωστή η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην έχει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ στην αποστολή επέστρεψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μέσα και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζόσεφ, Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Πλώτας, Φουρνιέ, Γουόρντ, Νετζήπογλου, Εντιάι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Καραγιαννίδης.