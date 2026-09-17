Ο Προμηθέας κοντράρεται με την Κορφέζ για τα προκριματικά του BCL - Η ώρα και το κανάλι

Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει απόψε (17/09, 18:45) την Κορφέζ για τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα της Πάτρας απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο την Βιέννη και αντιμετωπίζει την τουρκική ομάδα η οποία κατάφερει να αποκλείσει τον Κολοσσό Ρόδου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV, ενώ φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξή της ζωντάνα και από το Onsports.

Σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του προκριματικού τουρνουά τον νικητή του Μπενφίκα – Ράστα Βέχτα.