Σε μια απολαυστική συνέντευξη με πολύ γέλιο, χιούμορ και αυθορμητισμό, ο Θοδωρής Βουλκίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή « Βράσε Μπάλα » με την Έλβη Μιχαηλίδου και μίλησε για την πορεία του στο βόλεϊ, τον Παναθηναϊκό , αλλά και τη ζωή του εκτός γηπέδων.

Ο διεθνής κεντρικός αποκάλυψε ότι ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο και στράφηκε στο βόλεϊ έπειτα από προτροπή φίλων του, ενώ αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό, την πρώτη ομάδα που επένδυσε σε εκείνον. Παρότι μεγάλωσε σε οικογένεια που υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, όπως είπε, όταν γνώρισε τον Παναθηναϊκό και τι νοοτροπία του κατάλαβε ότι τον εκφράζει κάτι διαφορετικό και ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να φύγει από το «τριφύλλι».

Ο Βουλκίδης μίλησε ακόμη για το πρώτο νταμπλ της καριέρας του φέτος, αποθέωσε τον προπονητή Δημήτρη Ανδρεόπουλο και εξέφρασε την επιθυμία του να πετύχει μια μεγάλη διάκριση με την Εθνική ομάδα.

Από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της συνέντευξης ήταν οι αναφορές του στη μαγειρική, καθώς αποκάλυψε ότι συχνά μαγειρεύει για τους συμπαίκτες του, ενώ δεν έκρυψε ότι λατρεύει την επαφή με τον κόσμο, παρότι είναι κλειστός χαρακτήρας. Μη χάσετε στο νέο επεισόδιο του «Βράσε μπάλα» μια συνέντευξη γεμάτη όμορφες ιστορίες, ατάκες και πολύ γέλιο, που ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του Θοδωρή Βουλκίδη.