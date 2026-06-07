Παναθηναϊκός: Ανανέωσε ο Θοδωρής Βουλκίδης, συνεχίζει στα πράσινα και τη νέα σεζόν

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους «πράσινους» να προχωρούν σε ακόμη μία ανανέωση βασικού στελέχους του ρόστερ τους.

Μετά την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας του και με τον Θοδωρή Βουλκίδη για τη σεζόν 2026-2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Θοδωρής Βουλκίδης ανέφερε τα εξής: «Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που η οικογένεια του Παναθηναϊκού έδειξε ακόμη μια χρονιά εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Αυτό μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για την συνέχεια. Έκλεισε μια χρονιά πολύ θετικά, θα έλεγε κανείς, αλλά διψάμε για ακόμη περισσότερα που θα έρθουν. Δεν θέλω να πω πολλά, περιμένω πώς και πώς να παίξω και να δώσω την ψυχή μου μπροστά σε αυτόν τον απίθανο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία»