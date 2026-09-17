Οριστικό: Στο Περιστέρι το Super Cup - Ομόφωνη απόφαση από τις ομάδες

Οριστικά στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup, καθώς το «Ανδρέας Παπανδρέου» επιλέχθηκε ως η νέα έδρα της διοργάνωσης μετά την αλλαγή των αρχικών δεδομένων.

Η αναστάτωση προέκυψε μετά τα προβλήματα υγείας που εμφανίστηκαν στο τουρνουά της Ρόδου, με αρκετά μέλη των αποστολών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ να ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα. Ως αποτέλεσμα, χρειάστηκε να επανεξεταστεί ο αρχικός σχεδιασμός για τη διεξαγωγή του Super Cup.

Το «Ανδρέας Παπανδρέου» ήταν από την πρώτη στιγμή το γήπεδο που συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να φιλοξενήσει το Final Four και την Πέμπτη (17/9) υπήρξε οριστική εξέλιξη.

Οι τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, συμφώνησαν ομόφωνα ώστε η διοργάνωση να μεταφερθεί στο Περιστέρι, στην έδρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί. Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός, όπου θα κριθεί ο φετινός κάτοχος του Super Cup.