Εθνική Γυναικών: Η Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

Σε νέα εποχή μπαίνει η Εθνική Γυναικών, καθώς η Στέλλα Καλτσίδου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Εθνική Γυναικών: Η Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε σήμερα την συμφωνία της με την Στέλλα Καλτσίδου για τον πάγκο της Εθνικής Γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνής αθλήτρια, νυν προπονήτρια, είναι η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όχι μόνο σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία της γαλανόλευκης, αλλά παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ.

«Όταν μου ανακοινώθηκε η διάθεση να αναλάβω την Εθνική Γυναικών δέχθηκα με πολλή χαρά, με απόλυτη συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία», τόνισε η Καλτσίδου και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα της χώρας σου, για μένα ήταν είναι και θα είναι πάντα η υπέρτατη τιμή! Η Εθνική Ομάδα, όσο αν ακούγεται κλισέ, είναι πάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε πρόσωπα. Είναι η ομάδα των Ελλήνων και είναι ευθύνη όλων μας».

Η Καλτσίδου, οκτώ χρόνια μετά την απόφασή της το 2018 να γράψει τους τίτλους του τέλους στην Εθνική Γυναικών -της οποίας υπήρξε σημαντικό μέλος επί σειρά ετών- και επτά, από το 2019, όταν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πορείας της ως αθλήτρια, επιστρέφει στα…παλιά λημέρια της έχοντας διαπρέψει ως προπονήτρια».

COMMENTS
LATEST NEWS
13:47 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Φρανσίσκο στο Onsports: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού»

13:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: Η Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

13:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δανεικός στον ΠΑΣ Πύργου ο Σέχου

13:30 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Η ενδεκάδα και το πλάνο του Κόντη για το ιστορικό ματς του Europa League

13:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Έβερτον χρεώνει 25.000 λίρες τους οπαδούς της για 48 ώρες με την ομάδα

12:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαφορετική φανέλα, ίδιες αναμνήσεις: Ο Τζέντι Όσμαν ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Το απίστευτο ρεκόρ του Μέσι από τη σεζόν 2012-13 που έσπασε ο Ραφίνια

12:35 MVP

Patrick Mahomes: Το Στιλ του Μισού Δισεκατομμυρίου

12:22 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Premier League: Ποιος προπονητής είναι φαβορί να απολυθεί πρώτος - Ποιοι «φλερτάρουν» με την έξοδο

12:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa

12:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η εξήγηση του Εμπαπέ για τον σάλο με τη Θέουτα: «Δεν ήθελα να ιεραρχήσω τον πόνο - Δεν έχω τίποτα εναντίον των κατοίκων»

12:05 ΣΠΟΡ

Θοδωρής Βουλκίδης: Αυτή η φουρνιά παικτών μπορεί να φέρει ξανά ψηλά το ελληνικό βόλεϊ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας