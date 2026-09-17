Εθνική Γυναικών: Η Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε σήμερα την συμφωνία της με την Στέλλα Καλτσίδου για τον πάγκο της Εθνικής Γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνής αθλήτρια, νυν προπονήτρια, είναι η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όχι μόνο σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία της γαλανόλευκης, αλλά παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ.

«Όταν μου ανακοινώθηκε η διάθεση να αναλάβω την Εθνική Γυναικών δέχθηκα με πολλή χαρά, με απόλυτη συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία», τόνισε η Καλτσίδου και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα της χώρας σου, για μένα ήταν είναι και θα είναι πάντα η υπέρτατη τιμή! Η Εθνική Ομάδα, όσο αν ακούγεται κλισέ, είναι πάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε πρόσωπα. Είναι η ομάδα των Ελλήνων και είναι ευθύνη όλων μας».

Η Καλτσίδου, οκτώ χρόνια μετά την απόφασή της το 2018 να γράψει τους τίτλους του τέλους στην Εθνική Γυναικών -της οποίας υπήρξε σημαντικό μέλος επί σειρά ετών- και επτά, από το 2019, όταν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πορείας της ως αθλήτρια, επιστρέφει στα…παλιά λημέρια της έχοντας διαπρέψει ως προπονήτρια».