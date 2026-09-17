Premier League: Η Έβερτον χρεώνει 25.000 λίρες τους οπαδούς της για 48 ώρες με την ομάδα

Η Έβερτον προχωρά σε μια απόφαση που έχει σηκώσει συζητήσεις στις τάξεις των φιλάθλων της, αφού αποφάσισε να λανσάρει ειδικά εισιτήρια με τα οποία παρέχει Premium υπηρεσίες στους οπαδούς, όπως το να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με την αποστολή ή να γευματίσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με το αζημίωτο ωστόσο και κοστίζουν 25.000 λίρες δημιουργώντας αντιπαραθέσεις στους φίλους των «Ζαχαρωτών».

Τα οφέλη για όσους τελικά αποφασίσουν να πληρώσουν τις 25.000 είναι τα εξής:

Διαμονή στο ξενοδοχείο της ομάδας

Γεύμα με τους παίκτες

Ταξίδι με την ομάδα

Προπόνηση με την ομάδα

Παρουσία στην επιλογή παικτών από τον μάνατζερ και στην ομιλία του προς τους παίκτες

Παρουσία δίπλα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με την ομάδα κατά την προθέρμανση

Θέση στον πάγκο ως τιμητικό μέλος της ομάδας αγώνα

Υπογεγραμμένη φανέλα ομάδας και εξατομικευμένος αγωνιστικός εξοπλισμός