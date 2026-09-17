· Έβερτον

Premier League: Η Έβερτον χρεώνει 25.000 λίρες τους οπαδούς της για 48 ώρες με την ομάδα

Αντικείμενο αντιπαραθέσεων έχει προκαλέσει η απόφαση της Έβερτον να διαθέσει εισιτήρια τα οποία δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην καθημερινότητα της ομάδας, τα οποία κοστίζουν 25.000 λίρες 

Premier League: Η Έβερτον χρεώνει 25.000 λίρες τους οπαδούς της για 48 ώρες με την ομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Έβερτον προχωρά σε μια απόφαση που έχει σηκώσει συζητήσεις στις τάξεις των φιλάθλων της, αφού αποφάσισε να λανσάρει ειδικά εισιτήρια με τα οποία παρέχει Premium υπηρεσίες στους οπαδούς, όπως το να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με την αποστολή ή να γευματίσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με το αζημίωτο ωστόσο και κοστίζουν 25.000 λίρες δημιουργώντας αντιπαραθέσεις στους φίλους των «Ζαχαρωτών».

Τα οφέλη για όσους τελικά αποφασίσουν να πληρώσουν τις 25.000 είναι τα εξής:

  • Διαμονή στο ξενοδοχείο της ομάδας
  • Γεύμα με τους παίκτες
  • Ταξίδι με την ομάδα
  • Προπόνηση με την ομάδα
  • Παρουσία στην επιλογή παικτών από τον μάνατζερ και στην ομιλία του προς τους παίκτες
  • Παρουσία δίπλα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με την ομάδα κατά την προθέρμανση
  • Θέση στον πάγκο ως τιμητικό μέλος της ομάδας αγώνα
  • Υπογεγραμμένη φανέλα ομάδας και εξατομικευμένος αγωνιστικός εξοπλισμός
https://www.instagram.com/p/DdQzApvC98z/

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
13:47 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Φρανσίσκο στο Onsports: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού»

13:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: Η Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

13:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δανεικός στον ΠΑΣ Πύργου ο Σέχου

13:30 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Η ενδεκάδα και το πλάνο του Κόντη για το ιστορικό ματς του Europa League

13:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Έβερτον χρεώνει 25.000 λίρες τους οπαδούς της για 48 ώρες με την ομάδα

12:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαφορετική φανέλα, ίδιες αναμνήσεις: Ο Τζέντι Όσμαν ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Το απίστευτο ρεκόρ του Μέσι από τη σεζόν 2012-13 που έσπασε ο Ραφίνια

12:35 MVP

Patrick Mahomes: Το Στιλ του Μισού Δισεκατομμυρίου

12:22 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Premier League: Ποιος προπονητής είναι φαβορί να απολυθεί πρώτος - Ποιοι «φλερτάρουν» με την έξοδο

12:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa

12:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η εξήγηση του Εμπαπέ για τον σάλο με τη Θέουτα: «Δεν ήθελα να ιεραρχήσω τον πόνο - Δεν έχω τίποτα εναντίον των κατοίκων»

12:05 ΣΠΟΡ

Θοδωρής Βουλκίδης: Αυτή η φουρνιά παικτών μπορεί να φέρει ξανά ψηλά το ελληνικό βόλεϊ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας