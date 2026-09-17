Παναθηναϊκός: Δανεικός στον ΠΑΣ Πύργου ο Σέχου

Στον ΠΑΣ Πύργου 1968 θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ο Άιντον Σέχου, καθώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παραχωρήσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο 19χρονος Αλβανός αποτελεί μία από τις επενδύσεις του «τριφυλλιού» για το μέλλον. Οι «πράσινοι» τον απέκτησαν το φετινό καλοκαίρι από τη Χαλ, καταβάλλοντας ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη τους στις δυνατότητές του.

Πλέον, ο Σέχου θα μετακομίσει στην Ηλεία, έχοντας ως βασικό στόχο να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και να καταγράψει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στη Super League 2. Η επιλογή του ΠΑΣ Πύργου 1968 έχει ακριβώς αυτή τη λογική, ώστε ο νεαρός ποδοσφαιριστής να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια και να εξελιχθεί μέσα από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός, άλλωστε, έχει επενδύσει μακροπρόθεσμα στον Σέχου, με τον παίκτη να έχει υπογράψει συμβόλαιο 3+1 ετών. Η φετινή του παρουσία στη Super League 2 αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στάδιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, με τους «πράσινους» να περιμένουν την επιστροφή του πιο ώριμου και αγωνιστικά έτοιμου.