· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Δανεικός στον ΠΑΣ Πύργου ο Σέχου

Οι «πράσινοι» δίνουν στην ομάδα της Πελοποννήσου τον 19χρονο.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Δανεικός στον ΠΑΣ Πύργου ο Σέχου
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Στον ΠΑΣ Πύργου 1968 θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ο Άιντον Σέχου, καθώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παραχωρήσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο 19χρονος Αλβανός αποτελεί μία από τις επενδύσεις του «τριφυλλιού» για το μέλλον. Οι «πράσινοι» τον απέκτησαν το φετινό καλοκαίρι από τη Χαλ, καταβάλλοντας ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη τους στις δυνατότητές του.

Πλέον, ο Σέχου θα μετακομίσει στην Ηλεία, έχοντας ως βασικό στόχο να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και να καταγράψει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στη Super League 2. Η επιλογή του ΠΑΣ Πύργου 1968 έχει ακριβώς αυτή τη λογική, ώστε ο νεαρός ποδοσφαιριστής να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια και να εξελιχθεί μέσα από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός, άλλωστε, έχει επενδύσει μακροπρόθεσμα στον Σέχου, με τον παίκτη να έχει υπογράψει συμβόλαιο 3+1 ετών. Η φετινή του παρουσία στη Super League 2 αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στάδιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, με τους «πράσινους» να περιμένουν την επιστροφή του πιο ώριμου και αγωνιστικά έτοιμου.

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