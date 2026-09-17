Μπέκαμ: Ο Μέσι αξίζει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα - Κανείς στα 39 του μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα

Ο Μέσι παρά τη γεμάτη σεζόν που είχε και τον δύσκολο δρόμο με την Αργεντινή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και οδηγεί την Ίντερ Μαϊάμι σε ένδοξες στιγμές.

Έπειτα από την κατάκτηση του περυσινού πρωταθλήματος, ο Αργεντινός σουπερ σταρ οδήγησε την ομάδα της Φλόριντα στην κατάκτηση του Campeones Cup, του Super Cup δηλαδή, απέναντι στην Μεξικάνικη Κρουζ Αζούλ.

Ο Μέσι ήταν για ακόμα μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής αφού αρχικά άνοιξε το σκορ στο 24΄ με όμορφη κεφαλιά, ενώ στο 81' μοίρασε ασίστ στον Κασεμίρο για το τελικό 2-0 που χάρισε την κούπα στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Μέσι πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του Campeones Cup AP

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι έχει κάθε λόγο να καμαρώνει για τα κατορθώματα του 39χρονου Μέσι, που με το γκολ του στον τελικό έφτασε τα 100 με την φανέλα του συλλόγου του MLS, ενώ παράλληλα έγινε ο ταχύτερος παίκτης στην ιστορία του MLS που έφτασε τα 100 γκολ με τον σύλλογό του σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι, ο Μπέκαμ έδωσε στον «Πούλγκα» ψήφο εμπιστοσύνης για τη φετινή Χρυσή Μπάλα.

“Όταν τον βλέπεις να κάνει τέτοια πράγματα, όταν τον βλέπεις να κάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο που έκανε, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι 39 ετών και να τα κάνει αυτά, σε τέτοιο επίπεδο. Αξίζει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των υποψηφίων γαι τη Χρυσή Μπάλα και κατά τη γνώμη μου πρέπει να την κερδίσει”, δήλωσε πανευτυχής ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι.