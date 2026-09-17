Κόβατς για Καρέτσα: «Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα - Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος»

Ευχάριστα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στη Ντόρτμουντ, καθώς ο νεαρός Έλληνας άσος άφησε πίσω του το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός και επέστρεψε στις προπονήσεις των Βεστφαλών.

Η επιστροφή του έρχεται σε ένα σημαντικό σημείο της σεζόν, αφού η Ντόρτμουντ προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη το Σάββατο (19/9, 19:30), για την 4η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Καρέτσας έχει ήδη καταφέρει να αφήσει θετικές εντυπώσεις στον Νίκο Κόβατς, με τη διάθεση που έδειξε στις προπονήσεις μετά την επιστροφή του να ικανοποιεί τον Κροάτη τεχνικό.

Πλέον, το επόμενο βήμα είναι να φανεί αν ο 18χρονος θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη. Η παρουσία του στην προπόνηση αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη και ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά όσα είπε

«Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος, βρίσκεται σε καλό δρόμο, γελάει και απολαμβάνει τις προπονήσεις».