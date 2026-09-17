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Φρανσίσκο στο Onsports: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού»

Ο νέος παίκτης του «τριφυλλιού» μίλησε στο Onsports για την πρώτη του φορά ως παίκτης του «τριφυλλιού» στο Telekom Center και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη συνάντηση του με τους «πράσινους» οπαδούς.

Γιάννης Κουβόπουλος

Φρανσίσκο στο Onsports: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού»
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Η αντίστροφη μέτρηση για το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» φτάνει στο τέλος της, με τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα αποκαλυπτήριά του για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του, κόντρα στη Μπουργκ.

Και αυτή είναι η στιγμή που περιμένει ο Σιλβαίν Φρανσίσκο. Την πρώτη του συνάντηση με τον κόσμο της ομάδας, ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Και μάλιστα, ο Γάλλος του «τριφυλλιού» απευθύνει το δικό του κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

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