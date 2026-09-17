Φρανσίσκο στο Onsports: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού»

Η αντίστροφη μέτρηση για το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» φτάνει στο τέλος της, με τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα αποκαλυπτήριά του για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του, κόντρα στη Μπουργκ.

Και αυτή είναι η στιγμή που περιμένει ο Σιλβαίν Φρανσίσκο. Την πρώτη του συνάντηση με τον κόσμο της ομάδας, ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Και μάλιστα, ο Γάλλος του «τριφυλλιού» απευθύνει το δικό του κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».