· ΠΑΟΚ

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ ο Καλάθης

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωση την απόκτηση του Νικ Καλάθη

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ ο Καλάθης
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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) μια μεταγραφή που προκαλεί αίσθηση στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νικ Καλάθη.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον «δικέφαλο» του Βορρά να προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Ο έμπειρος γκαρντ ολοκλήρωσε πρόσφατα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Παρτιζάν και βρέθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

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