Travis Kelce: Ο άντρας πίσω από το όνομα, το στιλ και το απόλυτο Tommy attitude

Ώρες-ώρες πρέπει να είναι πραγματικά εκνευριστικό -και σίγουρα άδικο- για τον Travis Kelce, το να πρέπει να «δικαιολογεί» σε όλους το ότι είναι ένα brand name από μόνος του και όχι (μόνο) λόγω της διάσημης συζύγου του, Taylor Swift. Κάποτε ενδεχομένως να αρκούσε να πεις το όνομά του και οι περισσότεροι θα σκεφτόντουσαν Kansas City Chiefs, NFL και έναν από τους κορυφαίους tight ends της γενιάς του.

Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce, Saturday, Aug. 15, 2026, in Kansas City, MO. (AP Photo/Reed Hoffmann) FR48783 AP

Εδώ που τα λέμε, ο Kelce έχει καταφέρει κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, το οποίο είναι να ξεφύγει από το αυστηρό πλαίσιο του αθλητισμού και να γίνει ένα αυτόνομο pop-culture brand. Ένας άντρας -ο Beckham σε μια σύγχρονη version του-που μπορεί να βρίσκεται την ίδια εβδομάδα στα μεγαλύτερα γήπεδα της Αμερικής, στα εξώφυλλα των περιοδικών, στις τηλεοπτικές οθόνες και στα fashion feeds, χωρίς κανείς να αναρωτιέται πλέον τι ακριβώς κάνει εκεί.

Το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας γράφεται στη Νέα Υόρκη καθώς για την καμπάνια Φθινόπωρο 2026, η Tommy Hilfiger επέλεξε τον Kelce ως κεντρικό της πρόσωπο, μεταφέροντάς τον σε ένα από τα πιο εμβληματικά σκηνικά της πόλης.

Welcome to The Plaza Hotel, Mr. Kelce

Ένα μέρος που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο συνάντησης για την αμερικανική μόδα, τη μουσική, τον κινηματογράφο και την pop culture. Και, αν το καλοσκεφτείς, ο Kelce ταιριάζει ιδανικά σε αυτό το κάδρο.

Έχει κάτι από την παλιά αμερικανική αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα είναι προϊόν της νέας εποχής. Είναι αθλητής, αλλά όχι μόνο αθλητής. Είναι celebrity, αλλά όχι κάποιος που απλώς έγινε γνωστός επειδή εμφανίστηκε δίπλα σε μια μεγαλύτερη celebrity. Πρόκειται για έναν άντρα που έχει χτίσει τη δική του ταυτότητα και πλέον μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε δωμάτιο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συνεργασίας του με την Tommy Hilfiger.

Το brand δεν προσπαθεί να μετατρέψει τον Kelce σε κάτι που δεν είναι. Αντιθέτως, τον τοποθετεί μέσα σε έναν κόσμο που του ταιριάζει απόλυτα: εκείνον του σύγχρονου αμερικανικού prep.

Το «Prep Made Current» αποτελεί τη βάση της συλλογής Φθινόπωρο 2026, με τα κλασικά κομμάτια της αμερικανικής γκαρνταρόμπας να αποκτούν πιο σύγχρονη γραμμή, πλουσιότερες υφές και μια πιο ώριμη αισθητική. Cable knit πλεκτά, crewneck και quarter-zip sweaters, rugby shirts, varsity jackets, pea coats και car coats δημιουργούν μια γκαρνταρόμπα που δεν χρειάζεται υπερβολές.

Γιατί το καλό ανδρικό στιλ, όπως και ο καλός αθλητής, φαίνεται κυρίως στις λεπτομέρειες. Και ο Kelce έχει μάθει να παίζει με αυτές.

Από τα πιο χαλαρά streetwear looks μέχρι τα πιο προσεγμένα tailoring moments, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους άνδρες που παρακολουθεί πλέον ο κόσμος όχι μόνο για το τι κάνουν, αλλά και για το τι φορούν. Το σημαντικό είναι ότι δεν μοιάζει να κυνηγά απελπισμένα την τάση. Έχει καταλάβει το παιχνίδι της εικόνας και το παίζει με τους δικούς του όρους. Ίσως γι' αυτό και το The Plaza να είναι το ιδανικό σκηνικό.

Ο Tommy Hilfiger έζησε εκεί για περισσότερο από μία δεκαετία και αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο ως ένα προσωπικό κομμάτι της νεοϋορκέζικης ιστορίας του. Από τη Marilyn Monroe και τον Frank Sinatra μέχρι τους Beatles και τους Rolling Stones, η συγκεκριμένη διεύθυνση έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες που καθόρισαν ολόκληρες εποχές.

Τώρα προσθέτει στη λίστα και τον Travis Kelce. Και όχι μόνο του...

Travis Kelce και Gigi Hadid

Η Gigi Hadid, η JISOO, η Peggy Gou, ο Frances Tiafoe και ο Carmelo Anthony συμμετέχουν στην καμπάνια, δημιουργώντας ένα cast που μοιάζει με φωτογραφία της σύγχρονης Νέας Υόρκης. Μουσική, αθλητισμός, μόδα και entertainment κάτω από την ίδια στέγη. Ακριβώς όπως συμβαίνει στην πόλη όπου όλα μπορούν να συμβούν και σχεδόν όλοι μπορούν να συναντηθούν.

Αυτό είναι το «Only in New York» της Tommy Hilfiger, ένα σκηνικό στο οποίο ο Kelce δεν είναι ο αθλητής που κάνει ένα πέρασμα από τον κόσμο της μόδας, αλλά αποτελεί πλέον μέρος του.

Γιατί η πραγματική μεταμόρφωση δεν είναι ότι ένας NFL superstar φόρεσε ωραία ρούχα, αλλά ότι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το γήπεδο κατάφερε να αποκτήσει πολιτιστικό εκτόπισμα πολύ μεγαλύτερο από το άθλημά του.

Η Taylor Swift μπορεί να τον έκανε γνωστό σε εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει ποτέ το όνομά του, ο Travis Kelce, όμως, κατάφερε να τους κάνει να το θυμούνται. Γιατί δεν είναι celebrity, αλλά ένα brand από μόνος του.