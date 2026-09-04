Ουναΐ: «Ήρθα εδώ που με αγαπάνε – Κίνητρο το νέο γήπεδο και το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε κι επίσημα στον Παναθηναϊκό, όντας η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Μαροκινός χαφ στις δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του «τριφυλλιού» στο Youtube εξήγησε τους λόγους της επιστροφής του στην ομάδα.

Παράλληλα τόνισε ότι κίνητρό του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και το νέο γήπεδο που κατασκευάζουν οι «πράσινοι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ουναΐ

«Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν ακόμη φτάσω στην Αθήνα. Ήξερα ότι θα υπήρχε κόσμος στο αεροδρόμιο και ότι θα είχα μία πολύ θερμή υποδοχή.

Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έχουν δείξει, είτε μέσω των social media είτε όταν βρισκόμουν εδώ στον σύλλογο. Τώρα το αισθάνομαι ακόμη περισσότερο. Το ένιωσα από τη στιγμή που έφτασα. Είμαι χαρούμενος που γύρισα και ελπίζω να τους δω σύντομα ξανά στο γήπεδο.

Είδα ότι πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν από την αρχή με τη μεταγραφή έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν εδώ. Ήταν διατεθειμένοι να ξεπεράσουν τα όριά τους για να καταφέρουν να με φέρουν ξανά στον σύλλογο. Πιστεύω ότι έκαναν τα πάντα για να συμβεί αυτό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν τελικά η μεταγραφή θα γινόταν ή όχι.

Στο τέλος τα καταφέραμε. Είμαι χαρούμενος για εμένα και για τον σύλλογο, αλλά είμαι χαρούμενος και για τον πρόεδρο, γιατί έκανε πραγματικά σπουδαία δουλειά. Η Αθήνα είναι μία πολύ όμορφη πόλη. Η ποιότητα ζωής, οι άνθρωποι εδώ... Πέρασα εννέα ή δέκα μήνες στην πόλη και μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στους ανθρώπους γύρω μου, στην οικογένεια και στους φίλους μου. Απολαύσαμε την παρουσία μας εδώ.

Πλέον γνωρίζω πολύ καλά την πόλη. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι χαρούμενος εδώ και να αισθάνομαι καλά. Ο κόσμος μού έχει προσφέρει αυτή την αγάπη από τις πρώτες ημέρες που βρέθηκα στην Αθήνα. Ελπίζω αυτό να είναι το 21ο πρωτάθλημα του συλλόγου. Γνωρίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα και ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία φορά που το κέρδισε.

Τώρα ο σύλλογος κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στη θέση που του αξίζει. Είμαι αποφασισμένος να κατακτήσω αυτό το τρόπαιο για τον Παναθηναϊκό. Όπως είπα και πριν, το αισθανόμουν από τις πρώτες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου. Ο πρόεδρος έκανε πραγματικά κάθε δυνατή προσπάθεια για να με φέρει πίσω. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέραμε αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Ζητούσαν πολλά χρήματα.

Εκείνος ξεπέρασε τα όρια, ανέβασε τα οικονομικά δεδομένα και τελικά κατάφερε να το κάνει. Νομίζω ότι το έκανε για εμένα αλλά και για τους φιλάθλους. Πιστεύω ότι το έκανε και για όλο αυτόν τον κόσμο. Οι φίλαθλοι ήταν πίσω από αυτή τη μεταγραφή. Ήταν εκεί και ήθελαν να πραγματοποιηθεί. Τώρα όλοι είναι χαρούμενοι, είτε μιλάμε για εμένα είτε για τον κόσμο είτε για τον σύλλογο.

Έχω πολλές αναμνήσεις από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ θυμούνται μόνο καλά πράγματα από εμένα και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τον σύλλογο. Ξέρω ότι η επιστροφή μου μπορεί να προσφέρει κάτι επιπλέον στην ομάδα. Και εγώ, από την πλευρά μου, έχω μόνο καλές αναμνήσεις. Από τη στιγμή που ήρθα την πρώτη φορά, δεν είχα κανένα πρόβλημα ούτε με τον σύλλογο ούτε με τους φιλάθλους.

Πέρασα μία σεζόν εδώ κατά την οποία απόλαυσα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και την παρουσία μου στον Παναθηναϊκό. Όταν έφυγα, ήταν κάπως στενάχωρο για εμένα. Είχα μόνο όμορφες αναμνήσεις. Τώρα ξέρω ότι και οι φίλαθλοι έχουν κρατήσει μόνο τα καλά από εμένα. Ελπίζω να τους δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο.

Το ποδόσφαιρο στη La Liga είναι διαφορετικό. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο και όταν αγωνίζεσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι φυσιολογικό να βελτιώνεσαι και να αποκτάς μεγαλύτερη ωριμότητα. Εξελίσσεσαι σε πολλούς τομείς. Αυτός ο χρόνος που πέρασα στη La Liga και στην Τζιρόνα με βοήθησε να γίνω καλύτερος και να βελτιωθώ σε πολλά σημεία του παιχνιδιού μου.

Ήξερα ότι θα μου άρεσε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο διασκέδασα πολύ παίζοντας ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μου. Μου αρέσει όταν μία ομάδα παίζει ποδόσφαιρο, όταν επιτίθεται και όταν συμβαίνουν πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν, βέβαια, και παιχνίδια περισσότερο τακτικά, στα οποία όλοι μένουν πίσω. Εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους.

Όταν ο κόσμος βλέπει έναν αγώνα, θέλει να τον απολαμβάνει. Είμαι ένας παίκτης που του αρέσει να προσφέρει θέαμα και χαρά στους φιλάθλους. Νομίζω ότι αποτελεί επιπλέον κίνητρο το να γίνουμε πρωταθλητές και να το γιορτάσουμε. Γνωρίζω ότι κατασκευάζεται ένα μεγάλο νέο γήπεδο και ότι ο σύλλογος έχει επενδύσει πολλά σε αυτό. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για εμάς αυτή τη σεζόν, ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι φίλαθλοι μπορούν να με αποκαλούν όπως θέλουν».