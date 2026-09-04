ΠΑΟΚ: Με μικρή καθυστέρηση ο Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη - Τότε έρχεται Ελλάδα

Αλλάζει το αρχικό πλάνο άφιξης του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου (05/09) για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο άσος της Κράσνονταρ ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ταξιδέψει από τη Ρωσία με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) στις 20:30. Ωστόσο, το πλάνο άλλαξε και πλέον η άφιξή του αναμένεται το Σάββατο (05/09), στις 08:45.

Μετά την άφιξή του, ο Ντιέγκο Κόστα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι και να αποτελέσει το κομμάτι που θα συμπληρώσει την αμυντική γραμμή του «Δικεφάλου» ενόψει της συνέχειας.