Κηφισιά: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κούσουλου

Ο Ιωάννης Κούσουλος αποτελεί και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς, με τον έμπειρο Κύπριο μέσο να προστίθεται στις επιλογές του προπονητή για τη μεσαία γραμμή.

Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει μία ακόμη αξιόπιστη λύση στον άξονα, με την εμπειρία και την προσωπικότητά του να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ομάδα των βορείων προαστίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου με μεταγραφή από την Ομόνοια Λευκωσίας.

Γεννημένος στις 14 Ιουνίου 1996, ο Ιωάννης Κούσουλος, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από την Ακαδημία της Νέας Σαλαμίνας. Χάρη στο ταλέντο και τις ικανότητές του, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα ήδη από την ηλικία των 17 ετών.

Με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας κατέγραψε συνολικά 118 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο από το 2013 έως το 2018.

Το καλοκαίρι του 2018 πήρε μεταγραφή για την Ομόνοια Λευκωσίας, με την οποία είχε -για τα επόμενα οκτώ χρόνια- 242 συμμετοχές με 18 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτό το διάστημα, ο Ιωάννης Κούσουλος φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές του ιστορικού συλλόγου της Κύπρου, ξεχωρίζοντας για το ήθος, τον χαρακτήρα, τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά του.

Με την Ομόνοια πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και άλλες δύο φορές εκείνη του Κυπέλλου Κύπρου.

Στη μακρά και πλούσια καριέρα του, έχει -μεταξύ άλλων- 41 συμμετοχές σε Champions, Europa και Conference League με την Ομόνοια Λευκωσίας.

Ο Ιωάννης Κούσουλος έχει φορέσει 50 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο της Κύπρου στο στήθος.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».