Ο απίθανος λόγος που ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα έχει τον Μονέκε στην Κρήτη
Απρόοπτο στην αποστολή της σερβικής ομάδας με τον έμπειρο ψηλό.
Ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην αποστολή του Ερυθρού Αστέρα, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα για τη συμμετοχή της στο «CRETE IBT 2026».
Ο Τσίμα Μονέκε δεν κατάφερε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς διαπιστώθηκε πως το διαβατήριό του έχει λήξει.
Ο Νιγηριανός άσος δεν είχε αντιληφθεί ότι το ταξιδιωτικό του έγγραφο δεν ήταν πλέον σε ισχύ, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η αναχώρηση για τη χώρα μας.
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