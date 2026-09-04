Ο απίθανος λόγος που ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα έχει τον Μονέκε στην Κρήτη

Ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην αποστολή του Ερυθρού Αστέρα, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα για τη συμμετοχή της στο «CRETE IBT 2026».

Ο Τσίμα Μονέκε δεν κατάφερε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς διαπιστώθηκε πως το διαβατήριό του έχει λήξει.

Ο Νιγηριανός άσος δεν είχε αντιληφθεί ότι το ταξιδιωτικό του έγγραφο δεν ήταν πλέον σε ισχύ, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η αναχώρηση για τη χώρα μας.