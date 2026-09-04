Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι
Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε με 97-86 στο πρώτο φιλικό, προπονητικού χαρακτήρα, του «τριφυλλιού» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πολλές απουσίες και να δίνει χρόνο στους παίκτες που βοηθούν στην προετοιμασία.
Σε ρυθμούς φιλικών μπήκε από σήμερα ο Παναθηναϊκός, καθώς οι «πράσινοι» έδωσαν το πρώτο φιλικό τεστ, προπονητικού χαρακτήρα, κόντρα στο Μαρούσι.
Το τελικό σκορ έχρισε νικήτρια την ομάδα των βορείων προαστίων με 97-86, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες και να δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που βρίσκονται στην προετοιμασία με… βοηθητικό ρόλο.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σέρβος τεχνικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με πεντάδα: Μουράτο, Βησσαρίου, Χρυσικόπουλο, Μαντζούκα και Κουζέλογλου, μιας και ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς 9 παίκτες.
Εκτός φιλικού ήταν οι Σλούκας, Λεσόρ, Ναν, Χέιζ, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ.
Η σύνθεση της ομάδας: Παναθηναϊκός AKTOR (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος, Βησσαρίου.