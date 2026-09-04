· Μαρούσι · Παναθηναϊκός

Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι

Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε με 97-86 στο πρώτο φιλικό, προπονητικού χαρακτήρα, του «τριφυλλιού» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πολλές απουσίες και να δίνει χρόνο στους παίκτες που βοηθούν στην προετοιμασία.

Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς φιλικών μπήκε από σήμερα ο Παναθηναϊκός, καθώς οι «πράσινοι» έδωσαν το πρώτο φιλικό τεστ, προπονητικού χαρακτήρα, κόντρα στο Μαρούσι.

Το τελικό σκορ έχρισε νικήτρια την ομάδα των βορείων προαστίων με 97-86, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες και να δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που βρίσκονται στην προετοιμασία με… βοηθητικό ρόλο.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σέρβος τεχνικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με πεντάδα: Μουράτο, Βησσαρίου, Χρυσικόπουλο, Μαντζούκα και Κουζέλογλου, μιας και ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς 9 παίκτες.

Εκτός φιλικού ήταν οι Σλούκας, Λεσόρ, Ναν, Χέιζ, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ.

Η σύνθεση της ομάδας: Παναθηναϊκός AKTOR (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος, Βησσαρίου.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:45 MVP

Travis Kelce: Ο άντρας πίσω από το όνομα, το στιλ και το απόλυτο Tommy attitude

15:39 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι

15:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο νοσοκομείο ο Ρογκαβόπουλος

15:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με μικρή καθυστέρηση ο Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη - Τότε έρχεται Ελλάδα

15:17 EUROLEAGUE

Ο απίθανος λόγος που ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα έχει τον Μονέκε στην Κρήτη

14:52 SUPER LEAGUE

Ο Ερασιτέχνης Άρης συγκρότησε επιτροπή για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου

14:48 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κούσουλου

14:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το συγκινητικό αντίο του Ροντινέι στους συμπαίκτες του - «Γράψαμε ιστορία»

14:19 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Champions League

14:19 MVP

Ρούμπεν Πέρεθ: Ένα «αντίο» που άξιζε παραπάνω «θόρυβο»

14:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός για Κάτρη: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας»

14:06 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στα… σκαριά τρεις αποχωρήσεις από το «πράσινο» ρόστερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας