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Παναθηναϊκός για Κάτρη: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας»

Ο Γιώργος Κάτρης ήταν ο αρχηγός του «τριφυλλιού» στην αναμέτρηση του Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου και ο Παναθηναϊκός τον αποθέωσε.

Παναθηναϊκός για Κάτρη: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας»
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Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα της καρδιάς του, κόντρα στη Νίκη Βόλου και την ίδια στιγμή ο Γιώργος Κάτρης φορούσε το περιβραχιόνιο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η απουσία των Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπρια «οδήγησε» τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δώσει το περιβραχιόνιο στον Γιώργο Κάτρη, ο οποίος βρίσκεται στο γκρουπ των captains που έχουν οριστεί από το ξεκίνημα της σεζόν.

Μάλιστα, το «τριφύλλι» έκανε και σχετικό ποστάρισμα για το γεγονός αυτό γράφοντας στη λεζάντα: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας».

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