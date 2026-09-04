Παναθηναϊκός για Κάτρη: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας»

Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα της καρδιάς του, κόντρα στη Νίκη Βόλου και την ίδια στιγμή ο Γιώργος Κάτρης φορούσε το περιβραχιόνιο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η απουσία των Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπρια «οδήγησε» τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δώσει το περιβραχιόνιο στον Γιώργο Κάτρη, ο οποίος βρίσκεται στο γκρουπ των captains που έχουν οριστεί από το ξεκίνημα της σεζόν.

Μάλιστα, το «τριφύλλι» έκανε και σχετικό ποστάρισμα για το γεγονός αυτό γράφοντας στη λεζάντα: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας».