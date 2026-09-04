Τζόκοβιτς εναντίον Χρόνου: Το τελευταίο μεγάλο ματς

Υπάρχει πάντα ένα ερώτημα γύρω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Θα αντέξει να νικήσει τον μοναδικό αντίπαλο που δεν έχασε ποτέ στην ιστορία των σπορ; Θα νικήσει και τον Χρόνο;

Novak Djokovic, of Serbia, right, embraces Mariano Navone, of Argentina. Sunday, Aug. 30, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) AP

Ο Νόλε γνώρισε έναν ιστορικό αποκλεισμό στον 1ο γύρο του US Open 2026 από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε, (Νο. 49 στον κόσμο) σε έναν δραματικό αγώνα 5 σετ που διήρκεσε 4 ώρες και 36 λεπτά. Ο Τζόκοβιτς είχε ρεκόρ 19-0 στον πρώτο γύρο του αμερικανικού τουρνουά και δεν είχε χάσει τον εναρκτήριο αγώνα του σε κανένα μεγάλο τουρνουά από το Australian Open του 2006.

Ο αποκλεισμός-βόμβα, οι κράμπες, οι εμετοί στο κορτ, τα κλάματα, οι πόνοι στην πλάτη και η εικόνα ενός σώματος που "παρέδωσε πνεύμα" στο Arthur Ashe, δεν ήταν απλώς μια κακή μέρα στο γραφείο. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, ο Σέρβος GOAT αποχαιρετά ένα Grand Slam από την πρεμιέρα, βγαίνει εκτός Top 10 και μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα τη σκληρή αλήθεια.

Ο Τζόκοβιτς δεν είναι απλά ένας πρωταθλητής, είναι ο άνθρωπος που κατέρριψε σχεδόν κάθε ρεκόρ στην ιστορία του ανδρικού τένις. Κανένας άλλος στην ιστορία του αθλήματος δεν έχει κερδίσει τόσα τρόπαια:

-24 τίτλους Grand Slam.

- 428 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

-Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του Παρισιού.

-Career Golden Slam, καθώς ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ μόλις 5 αθλητών στην ιστορία (μαζί με τους Στέφι Γκραφ, Αντρέ Αγκάσι, Ραφαέλ Ναδάλ και Σερένα Ουίλιαμς) που έχουν κερδίσει τα 4 Grand Slam και το Ολυμπιακό Χρυσό.

-Τριπλό Career Grand Slam, όντας ο μοναδικός τενίστας στην ιστορία που έχει κατακτήσει τουλάχιστον 3 φορές κάθε ένα από τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά.

- Απόλυτο Masters ρεκόρ, καθώς κατέχει τους περισσότερους τίτλους και είναι ο μοναδικός που έχει κερδίσει και τα 9 διαφορετικά Masters τουρνουά.

- Πρώτος σε κατακτήσεις στο ATP Finals, το τουρνουά των κορυφαίων στο τέλος της χρονιάς.

Επίσης, έχει θετικό πρόσημο νικών και με τα δύο έτερα «τοτέμ» του παγκόσμιου τένις. Έναντι του Ραφαέλ Ναδάλ: 60 αναμετρήσεις με 31-29 υπέρ του Σέρβου. Έναντι του Ρότζερ Φέντερερ: 50 αναμετρήσεις με 27-23 υπέρ του Σέρβου.

Η σκληρή πραγματικότητα όμως, που προφανώς και δεν σβήνει ό,τι έχει καταφέρει, ούτε αμφισβητεί το ταλέντο, λέει:

- Έξοδος από το Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

- Μηδενική συγκομιδή τίτλων μέσα στη χρονιά.

- Έντονη σωματική καταπόνηση με κράμπες και πόνους που δείχνουν ότι το σώμα του δυσκολεύεται να ακολουθήσει.

- Ασφυκτική πίεση από τη νέα γενιά αθλητών, όπως ο Γιάνικ Σίνερ και ο Κάρλος Αλκαράθ.

Στη Νέα Υόρκη το σώμα του έστειλε SOS, αλλά ο 39χρονος Σέρβος αρνείται να παραδώσει οριστικά τα όπλα. Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό, παραδέχτηκε ότι το υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι "σοβαρό" (και επιδεινώνεται σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας), ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η προτεραιότητά του είναι να βρει λύση με τους γιατρούς του ώστε να επιστρέψει υγιής στο γήπεδο.

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, ο μεγάλος του στόχος παραμένει να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ακόμα κι αν το σώμα του διαφωνεί να τον ακολουθήσει στον "τελευταίο χορό", ο ίδιος ο Νόβακ έχει αποδείξει σε όλη του την καριέρα ότι ποτέ δεν πρέπει να τον ξεγράφεις...