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Άρης: Στο στόχαστρο ο Μπρούμα για τα άκρα

Την περίπτωση του Μπρούμα φαίνεται πως εξετάζει ο Άρης, σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Πορτογαλία.

Άρης: Στο στόχαστρο ο Μπρούμα για τα άκρα
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Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού βρίσκεται στη λίστα των «κίτρινων», με την υπόθεσή του να παραμένει ανοιχτή μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η «Record» υποστηρίζει πως οι Θεσσαλονικείς συγκαταλέγονται στις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Πορτογάλο εξτρέμ. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποκλείεται να απασχολήσει τον Άρη μέχρι και το τέλος της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, βασική επιδίωξη της ομάδας του Μπρούμα είναι να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή. Ο Πορτογάλος είχε μετακινηθεί από την Μπράγκα τον Ιανουάριο του 2025, με τη συμφωνία να φτάνει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος, πάντως, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον έμπειρο εξτρέμ. Κατά τη διάρκεια του Eusébio Cup, στην αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, υπέστη ολική ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα, με αποτέλεσμα να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίστηκαν και στη συνέχεια, περιορίζοντας σημαντικά τη συμμετοχή του. Έτσι, τη σεζόν 2025/26 ο Μπρούμα κατέγραψε μόλις τρεις επίσημες συμμετοχές.

Με βάση τα όσα μεταδίδει η «Record», η επόμενη ημέρα για τον Μπρούμα παραμένει ακόμη αβέβαιη. Ο Άρης παρουσιάζεται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, την ώρα που η μεταγραφική αγορά στην Ελλάδα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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