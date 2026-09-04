Προτεραιότητα για την ΑΕΚ έχει η αντίδραση με Άρη, τα υπόλοιπα έρχονται μετά…

Είναι μια σεζόν στην οποία η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάζει πολύ μακριά. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, οι απαιτήσεις αυξάνονται και μέσα σε λίγες ημέρες μπορείς να περάσεις από ένα δύσκολο παιχνίδι πρωταθλήματος στην πρεμιέρα του Champions League.

Γι' αυτό κι η λογική του «ένα παιχνίδι τη φορά» δεν αποτελεί απλώς ένα κλισέ, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά σε αυτή την περίοδο που κάθε ματς διαδέχεται σχεδόν αμέσως το επόμενο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει μόνο ο Άρης! Η ΛΑΣΚ μπορεί να περιμένει…

Το Champions League είναι ασφαλώς η μεγάλη πρόκληση κι η πρεμιέρα της League Phase έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, ειδικά από τη στιγμή που το πρόγραμμα δείχνει πως το ξεκίνημα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ. Πριν από όλα αυτά, όμως, υπάρχει το παιχνίδι με τον Άρη κι εκεί πρέπει να είναι στραμμένη αποκλειστικά η προσοχή. Γιατί αυτό που χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ είναι αντίδραση.

Η ισοπαλία με την Κηφισιά ήταν μια κακή βραδιά, τόσο ως προς την εικόνα όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η νίκη στις καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, όμως, η ΑΕΚ να μείνει περισσότερο απ' όσο πρέπει σε αυτό το αποτέλεσμα. Η κριτική έγινε, τα λάθη εντοπίστηκαν και τώρα έρχεται η στιγμή να φανεί αν η ομάδα μπορεί να απαντήσει όπως πρέπει κι η αναμέτρηση με τον Άρη είναι η πρώτη ευκαιρία.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε τη σημασία ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη την ένταση, την πίεση και την ενέργεια που μπορεί να της δώσει ο κόσμος της, ιδιαίτερα μετά από μια εμφάνιση που άφησε προβληματισμό. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι η εξέδρα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, να σπρώξει την ομάδα από τα πρώτα λεπτά και να τη βοηθήσει να ξαναβρεί αυτό που χρειάζεται περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή: «καθαρό» μυαλό, ένταση και αυτοπεποίθηση.

Είναι δεδομένο ότι αυτό έχει πει στους παίκτες του κι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι πρωταρχικός στόχος είναι το πρωτάθλημα. Άλλωστε, μια νίκη απέναντι στον Άρη μπορεί να αλλάξει άμεσα την ψυχολογία και να επιτρέψει στην ομάδα να μπει διαφορετικά στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ.

Πρώτα, λοιπόν, ο Άρης και μετά η ΛΑΣΚ… Tο Champions League μπορεί να περιμένει και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται κι η κουβέντα για την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εύλογες απορίες για την απόφαση του Νίκολιτς να αφήσει εκτός τον Γκεοργκίεφ, με σημαντικότερη όλων το γεγονός ότι ο Ρότα μένει μόνος του ως φυσική επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας. Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει κι η ακραία λύση του Γκατσίνοβιτς, αλλά προφανώς δεν μοιάζει η ιδανικότερη επιλογή σε απαιτητικά ματς, όπως αυτά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Είναι ξεκάθαρα ένα ρίσκο που επέλεξε να πάρει ο τεχνικός της ΑΕΚ, ρίσκο που εντάσσεται στη δική του αγωνιστική φιλοσοφία. Ο Σέρβος έχει δείξει στην πορεία του στην ΑΕΚ ότι δεν δίνει ιδιαίτερο βάρος στα ακραία μπακ, από τα οποία επί της ουσίας ζητάει το… μίνιμουμ. Αυτό που μετράει για τον Σέρβο είναι η συνολική δομή από τον άξονα και μπροστά… Πιθανότατα πάνω σε αυτή τη λογική έγινε κι η συγκεκριμένη επιλογή κάτι που φυσικά δεν σημαίνει ότι το ρίσκο παύει να υπάρχει. Με αυτά τα δεδομένα, πάντως, αξίζει να παραθέσουμε και μια άλλη παράμετρο. Το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να αγωνιστεί με τριάδα στην άμυνα σε κάποια παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το λογικό είναι ότι στο μυαλό του Νίκολιτς υπάρχει συγκεκριμένο σκεπτικό πίσω από την ευρωπαϊκή λίστα και όπως συμβαίνει πάντα με κάθε επιλογή η τελική απάντηση δίνεται μέσα στο χορτάρι κατά τη διάρκεια της σεζόν.