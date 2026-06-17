Τα FIFA soundtracks που σημάδεψαν μια ολόκληρη gaming γενιά

Πάντα δύο είναι τα πράγματα που θυμάσαι πάντα από κάθε FIFA videogame. Αρχικά τα γκολ που έβαζες στο 90’ και κυρίως τα τραγούδια που έπαιζαν στο menu. Για όσους ειδικά μεγαλώσαμε στα early ‘90s, τα FIFA soundtracks ήταν κάτι σαν ανεπίσημος μουσικός επιμελητής της εφηβείας μας. Πριν το Spotify και τα TikTok trends, υπήρχε η EA Sports που χωρίς καλά-καλά να το γνωρίζουμε, μας σύστηνε μπάντες και κομμάτια που θα κουβαλούσαμε για χρόνια.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά που άκουσαμε το “Song 2” των Blur στο FIFA: Road to World Cup 98 και νιώθαμε ότι κάθε σουτ εκτός περιοχής αξίζει ένα “WOOHOO!” ή τότε που το “Rockafeller Skank” του Fatboy Slim στο FIFA 99, μαζί με το “It’s Only Us” του Robbie Williams μια χρονιά αργότερα, έκανε ακόμα και το πιο βαρετό career mode να μοιάζει με πάρτι. Αλλά το FIFA δεν έμεινε εκεί

Με τα χρόνια, η σειρά εξελίχθηκε σε μια από τις καλύτερες “μουσικές πλατφόρμες” του gaming. Indie μπάντες, electro hits, alternative rock, latin vibes, όλα πέρασαν από τα menus της EA Sports με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια λίστα με τραγούδια που κάθε gamer αναγνωρίζει λες και είναι το Shazam. Δηλαδή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το μυστικό των FIFA soundtracks

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα FIFA soundtracks δεν ήταν ποτέ “mainstream playlists” αλλά κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο. Μια μίξη από indie discoveries, future hits και τραγούδια που δεν θα έβρισκες εύκολα μόνος σου και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που όταν ακούς σήμερα το “Love Me Again” του John Newman ή το “Kids” των MGMT, το μυαλό δεν πάει μόνο στη μουσική, αλλά σε ταξιδεύει κατευθείαν σε βραδιές με φίλους, χειριστήρια πεταμένα στον καναπέ και τον εκνευρισμό όταν κάποιος έκανε pause στο 89’.

Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι «ποιο είναι το καλύτερο FIFA Soundtrack ever;» καθώς κάθε γενιά παικτών έχει το δικό της, κυρίως όμως πόσα κορυφαία OST’s έχουμε ακούσει κατά καιρούς;

Είναι δεδομένο, ότι αρκετοί θα ψηφίσουν δαγκωτό “Rockafeller Skank” του Fatboy Slim στο FIFA 99, άλλοι στο FIFA 07 με Muse, ενώ για πολλούς το FIFA 14-15 είναι η απόλυτη χρυσή εποχή.

Αλλά η αλήθεια είναι μία

Όποιο FIFA κι αν έπαιζες, πάντα υπήρχαν δύο-τρία τραγούδια που δεν πάταγες ποτέ skip στο EA Trax menu. Και μόνο γι’ αυτό, τα FIFA soundtracks παραμένουν από τα πιο εμβληματικά στην ιστορία του gaming.

Εμείς μαζέψαμε μια κορυφαία 20άδα, αλλά σίγουρα υπάρχει πάντα κάποιο που μας ξεφεύγει:

Avicii – The Nights (FIFA 15) Kasabian – Stevie (FIFA 15) Disclosure – F For You (FIFA 14)

4. Dizzee Rascal & Calvin Harris – Hype (FIFA 17)

5. John Newman – Love Me Again (FIFA 14)

6. The Kooks – Around Town (FIFA 15)

7. Bastille – Send Them Off! (FIFA 17)

8. Imagine Dragons – On Top Of The World (FIFA 13)

9. Bomba Estéreo – Soy Yo (FIFA 16)

10. Chromeo – Don't Turn The Lights On (FIFA 11)

11. Passion Pit – Moth's Wings (FIFA 10)

12. Nico & Vinz – When The Day Comes (FIFA 15)

13. MGMT – Kids (FIFA 09)

14. Sam Sparro – Black & Gold (FIFA 09)

15. Muse – Supermassive Black Hole (FIFA 07)

16. The Hoosiers – Goodbye Mr. A (FIFA 08)

17. Blur – Song 2 (FIFA: Road to World Cup 98)

18. Vance Joy – Mess Is Mine (FIFA 15)

19. Speelburg – Lay It Right (FIFA 16)

20. Beck – Dreams (FIFA 16)