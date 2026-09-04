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ΑΕΚ: Οι σκέψεις Νίκολιτς για το ματς με τον Άρη

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να επαναφέρει τους βασικούς ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Άρη για το πρωτάθλημα.

ΑΕΚ: Οι σκέψεις Νίκολιτς για το ματς με τον Άρη
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Στην αναμέτρηση με τον Άρη έχει πλέον στραφεί η προσοχή του Μάρκο Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών στο σαββατιάτικο παιχνίδι.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την επικράτηση με 2-0 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο συγκεκριμένο ματς ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στους θεωρητικά αναπληρωματικούς.

Τα δεδομένα αναμένεται να είναι διαφορετικά απέναντι στον Άρη, καθώς ο Νίκολιτς αναμένεται να επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τους βασικούς ποδοσφαιριστές του.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Στρακόσα, ενώ το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας θα αποτελέσουν οι Μουκουντί και Ρέλβας. Στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής αναμένεται να αγωνιστούν οι Ρότα και Πήλιος.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αναμένεται να ξεκινήσουν οι Μαρίν και Βιτάλις, ενώ οι Μάγερ και Κοϊτά θα κινούνται μπροστά τους ως οι δύο μεσοεπιθετικοί.

Στην κορυφή της επίθεσης, το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ αναμένεται να αποτελείται από τους Βάργκα και Γιόβιτς.

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