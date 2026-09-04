Η δουλειά έγινε με τον Ταμπόρδα, ο Μπινιάρης έδειξε πολλά για 18 λεπτά!

Ο Παναθηναϊκός την Δευτέρα έπαιζε στην Λιβαδειά σε ένα παιχνίδι με το πρέπει της νίκης να είναι ηχηρό και την Κυριακή δίνει το πρώτο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ με τη νίκη να είναι ο στόχος. Σήμερα είχε να παίξει στο ΟΑΚΑ το πρώτο ματς κυπέλλου με την Νίκη Βόλου με δύο στόχους. Πρώτα τη νίκη και μετά την διαφορά των γκολ. Το πρώτο ήρθε, το δεύτερο όχι, διότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ από την καλά οργανωμένη άμυνα της Νίκης Βόλου και μάλιστα και σε αυτό το ματς χρειάστηκε ο Πένια, για να μην γίνει η ζημιά και να μην δεχθεί γκολ.

Ο Ταμπόρδα για άλλη μία φορά έδωσε την λύση με κεφαλιά μέσα από την περιοχή από σέντρα του Λιβάι. Οι δύο αλλαγές του Νίστρουπ από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έδωσαν και το τρίποντο. Ο Λιβάι βοήθησε με την ταχύτητά του και ο Ταμπόρδα πάλι βρήκε τον τρόπο να βάλει γκολ. Ετσι η δουλειά έγινε σε ένα ματς, που ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάσεις ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν προβλέψιμος στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Ο Κάνγκουα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο πιο απρόβλεπτος παίκτης και αυτός, που έκανε κίνηση χωρίς την μπάλα και στο δεύτερο ο δημιουργός και ο σκόρερ έδωσαν τη νίκη. Η πρώτη του Λούζα μας έδειξαν ένα παίκτη, που έχει πολύ καλή πάσα και μακρινή και κάθετη και ξέρει να οργανώνει καλά το παιχνίδι.

Σημείο αναφοράς, ήταν όμως ο 17χρονος Τάκης Μπινιάρης, που έπαιξε 18 λεπτά για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, αλλά με την ωριμότητα παίκτη, που παίζει χρόνια στην ομάδα. Πολύ καλές επαφές με την μπάλα, γρήγορη σκέψη και σωστή πάσα και με το σώμα μαρκάρισμα καθαρό και κλέψιμο της μπάλας. Αυτό το παιδί έχει κάτι το ξεχωριστό και ο κόσμος τον χειροκρότησε και πλέον αφού συστήθηκε έχει όλο το μέλλον μπροστά του και πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον αξιοποιήσει.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη νίκη στο κύπελλο και τώρα όλο το βάρος πέφτει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου είναι πολύ σημαντικό και μία νίκη θα βοηθήσει πολύ την ομάδα και θα της δώσει ώθηση, Μπορεί κάποιος να πει, ότι αν παίξει όπως σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι, είναι ένα ντέρμπι και όλοι οι παίκτες το περιμένουν πως και πως για να δώσουν την πρώτη χαρά στο φετινό πρωτάθλημα στον κόσμο τους.