· Κλίβελαντ Καβαλίερς

Επίσημο: Στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ο Καλίφα Ντιόπ

Την απόκτηση του Καλίφα Ντιόπ από τη Μπασκόνια επισημοποίησαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον 24χρονο σέντερ να κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για το NBA.

Επίσημο: Στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ο Καλίφα Ντιόπ
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Με τη βούλα παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι ο Καλίφα Ντιόπ, με τον 24χρονο σέντερ να αποχωρεί από τη Μπασκόνια και τη EuroLeague, κάνοντας το μεγάλο άλμα για το NBA.

Ο Σενεγαλέζος είχε γίνει draft στο Νο39 του 2022 από την ομάδα του Οχάιο και έπειτα από αρκετές σεζόν στην Ισπανία θα αγωνιστεί ως rookie την επόμενη σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Την περυσινή χρονιά, ο Ντιόπ κατέγραψε γεμάτη σεζόν στην ομάδα της Βιτόρια, έχοντας κατά μέσο όρο 3.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 0.7 μπλοκ ανά αγώνα σε ACB και EuroLeague.

Στο Κλίβελαντ θα βρει μεταξύ άλλων και τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αποχώρησε επίσης από την Ισπανία και τη Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στο NBA.

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