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Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Μπέιλι για να ενσωματωθεί στους Πειραιώτες

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε στη χώρα μας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9), για να γίνει και τυπικά παίκτης των «ερυθρόλευκων». 

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Μπέιλι για να ενσωματωθεί στους Πειραιώτες
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Η τελευταία μεταγραφική προσθήκη του Ολυμπιακού, είναι ο Λέον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ άφησε την Άστον Βίλα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων», με τη μεταγραφή του να ανακοινώνεται την τελευταία μέρα της προθεσμίας δήλωσης λίστας στην UEFA.

Ο Μπέιλι ήρθε στην Ελλάδα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9). Για μόνιμη εγκατάσταση φυσικά, καθώς θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, αρχίζοντας δουλειά υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Μπέιλι εμφανίστηκε χαμογελαστός, με πολλές βαλίτσες τις οποίες τον βοήθησε άνθρωπος του Ολυμπιακού να τις μεταφέρει. Με τον ίδιο να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, πριν φωτογραφηθεί με μερικούς φίλους της ομάδας που τον περίμεναν.

«Θα ήθελα να κατακτήσω ξανά το Europa League με τον Ολυμπιακό»

Ο Μπέιλι στις δηλώσεις που έκανε, φανέρωσε τους μεγάλους στόχους που έχει με τον Ολυμπιακό και τις προσδοκίες που υπάρχουν απ’ τη σεζόν.

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: «Είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένεια μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα ο απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις».

Για τον στόχο του Europa League και την συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για τον στόχο του Europa League, τον κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερί φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό».

Για τους φίλους της ομάδας: «Ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Ακόμη θυμάμαι πριν από τρία χρόνια την ατμόσφαιρα, νομίζω είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω παίζει ποτέ και ελπίζω να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις».

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