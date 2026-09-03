Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Ρούμπεν Πέρεθ (pic)

Έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους, ο Ρούμπεν Πέρεθ αποφάσισε να γράψει τον επίλογο της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Ο 37χρονος Ισπανός μέσος ανακοίνωσε την απόσυρσή του, αποχαιρετώντας το άθλημα μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Η καριέρα του τον ταξίδεψε σε τρεις διαφορετικές χώρες, με τον ίδιο να φορά τη φανέλα αρκετών συλλόγων σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Στο μήνυμά του έκανε ξεχωριστή αναφορά στους σταθμούς της διαδρομής του, έχοντας δίπλα του μια φωτογραφία με τις φανέλες όλων των ομάδων που εκπροσώπησε.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει φυσικά εκείνη του Παναθηναϊκού, όπου ο Πέρεθ αγωνίστηκε για αρκετές σεζόν και πανηγύρισε δύο Κύπελλα Ελλάδας. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά, με την οποία ολοκλήρωσε την παρουσία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Στο ιδιαίτερο αυτό «αντίο», ο Ισπανός δεν περιορίστηκε στις ομάδες και τις επιτυχίες. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνάντησε σε αυτή τη διαδρομή, από τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες του μέχρι τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και τους ανθρώπους που εργάζονταν καθημερινά στους συλλόγους.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην οικογένειά του, που αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς σε μια καριέρα γεμάτη διαφορετικούς προορισμούς, εμπειρίες και σημαντικές στιγμές.

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Σήμερα έφτασε η στιγμή να πω αντίο.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής μέσα στο ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βάλω τέλος στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όλα ξεκίνησαν στην Écija Balompié, την ομάδα της πόλης μου, όπου γεννήθηκε το όνειρο εκείνου του παιδιού που ποτέ δεν φανταζόταν μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει.

Στη συνέχεια ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου μεγάλωσα ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος, από τις ακαδημίες μέχρι να πραγματοποιήσω το όνειρο να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα αξέχαστο ταξίδι: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Χετάφε, Ρεάλ Μπέτις, Έλτσε, Τορίνο, Γρανάδα, Λεγανές, Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Κάθε ομάδα, κάθε πόλη και κάθε φανέλα αποτελούν μέρος της ιστορίας μου.

Είχα επίσης το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπήσω την Ισπανία και να στεφθώ πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα U21 το 2011. Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδρομής ήταν οι άνθρωποι.

Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και όλους τους εργαζόμενους που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ήσασταν μαζί μου σε κάθε απόφαση, σε κάθε αλλαγή πόλης, στις χαρές και στις πιο δύσκολες στιγμές. Πίσω από κάθε αγώνα και κάθε επίτευγμα, ήσασταν πάντα εσείς.

Αυτό το όνειρο είναι και δικό σας».