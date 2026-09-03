Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού «πολιόρκησαν» τον Ουναΐ - Το βίντεο του Onsports

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας, κάτι που αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στο ΟΑΚΑ.

Δεκάδες φίλοι του «τριφυλλιού», κυρίως μικρά παιδιά, περίμεναν τον Μαροκινό μέσο έξω από τα επίσημα, μετά το τέλος του αγώνα με τη Νίκη Βόλου και έσπευσαν κοντά του για μία φωτογραφία.

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