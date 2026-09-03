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Νίστρουπ: «Η νίκη είναι νίκη – Άλλο παιχνίδι αυτό με τον ΠΑΟΚ»

Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, αφήνοντας στην άκρη την αγωνιστική ανάλυση του παιχνιδιού. 

Νίστρουπ: «Η νίκη είναι νίκη – Άλλο παιχνίδι αυτό με τον ΠΑΟΚ»
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Νίκης Βόλου κι αυτό μετρά πάνω απ’ όλα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός είπε πως θα ήθελε κι άλλο γκολ, όμως η νίκη είναι νίκη. Και το ματς με τον ΠΑΟΚ ένα διαφορετικό παιχνίδι.

Η δήλωση του Νίστρουπ:

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, δύσκολος αντίπαλος με καλή άμυνα που στάθηκε καλά. Είχαμε την κατοχή, θέλαμε ένα γκολ ακόμα. Η νίκη είναι νίκη και συνεχίζουμε.

Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα είναι άλλο παιχνίδι, άλλος αντίπαλος και έχουμε τρεις νίκες στη σειρά. Πρέπει να κάνουμε ανασύνταξη και προετοιμασία».

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