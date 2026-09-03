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Ταμπόρδα: «Θα κάνω το παν να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Ο Αργεντινός που έκρινε το ματς με τη Νίκη Βόλου, συμπλήρωσε ένα χρόνο στην Ελλάδα και δεν παρέλειψε να υποσχεθεί στον κόσμο πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα κάνουν τα πάντα για την επιτυχία. 

Ταμπόρδα: «Θα κάνω το παν να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
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Οι δηλώσεις του Βιθέντε Ταμπόρδα:

Για το γκολ με το κεφάλι: «Δεν είναι το δυνατό μου σημείο, όταν έχω την ευκαιρία το κάνω και το κάνω καλά. Το είχα επαναλάβει με τον Άγιαξ, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι μου. Κλείνω ένα χρόνο στην Ελλάδα και με χαροποιεί. Θα κάνουμε και θα κάνω το παν να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα: «Πάντα υπάρχουν πράγματα για βελτίωση. Η νίκη βοηθά και είναι σημαντικό να κάνεις σωστά τις προπονήσεις, αλλά και να νικάς. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να το πετυχαίνουμε. Ο αντίπαλος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σα να είναι τελικός, όπως κι εμείς βλέπουμε τα παιχνίδια σα να είναι τελικοί».

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