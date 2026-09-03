Ουναΐ: «Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου – Είμαι χαρούμενος»

Ο Αζεντίν Ουναΐ έκανε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να ενθουσιαστούν. Ο Μαροκινός ήρθε στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του και πλέον μετρά αντίστροφα για να αγωνιστεί.

Στο περιθώριο του αγώνα με τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ όπου και έδωσε το παρών, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στον ΣΚΑΪ. Όπως τόνισε είναι ευχαριστημένος που γύρισε, αισθάνεται σαν στο σπίτι του, ενώ ευχαρίστησε τους πάντες και κυρίως τον Γιάννη Αλαφούζο για όσα έκανε για να «κλείσει» η μεταγραφή.

«Μια ευχάριστη στιγμή το γεγονός πως επέστρεψα, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Είδα τη θέρμη των φιλάθλων. Είμαι χαρούμενος, ευχαριστώ το σύλλογο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα. Από τις πρώτες μέρες των μεταγραφών είδα πόσο με ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι χαρούμενος που επέστρεψα».