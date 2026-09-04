US Open: Έχασε τεράστια ευκαιρία πρόκρισης η Σάκκαρη - Ήττα και αποκλεισμός από Σταροντούμπσεβα

Μία μεγάλη ευκαιρία για πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open έχασε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια είχε το προβάδισμα απέναντι στη Γιούλια Σταροντούμπσεβα, όμως η Ουκρανή ανέτρεψε τα δεδομένα και επικράτησε με 2-1 σετ (1-6, 7-6, 6-2), αφήνοντας τη Σάκκαρη εκτός συνέχειας από τον δεύτερο γύρο.

Η Νο35 της παγκόσμιας κατάταξης μπήκε στο court με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από τα πρώτα λεπτά έδειξε να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση. Το πρώτο break δεν άργησε να έρθει, με τη Σάκκαρη να παίρνει προβάδισμα 3-1, ενώ στη συνέχεια συνέχισε να πιέζει την αντίπαλό της.

Με ακόμη ένα break η Ελληνίδα ανέβασε τη διαφορά στο 5-1 και ουσιαστικά «καθάρισε» το πρώτο σετ. Μέσα σε περίπου 30 λεπτά, η Σάκκαρη έκανε το 1-0 με το εμφατικό 6-1, δείχνοντας ότι είχε βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη. Η Σταροντούμπσεβα εκμεταλλεύτηκε το καλό της ξεκίνημα στο δεύτερο σετ και πήρε προβάδισμα με 4-1. Η Σάκκαρη, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά σε 4-3.

Η Ελληνίδα τενίστρια συνέχισε την αντεπίθεσή της και με νέο break έφτασε στο 5-4. Είχε πλέον την ευκαιρία, κρατώντας το σερβίς της, να κλείσει το σετ και μαζί να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Η Σταροντούμπσεβα, όμως, δεν της το επέτρεψε. Απάντησε αμέσως, έφερε το σετ στα ίσα (5-5) και οι δύο αθλήτριες οδηγήθηκαν στο tie-break. Εκεί η Ουκρανή διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές και πήρε τη νίκη με 7-4, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση σε 1-1 σετ.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ η Σάκκαρη δεν κατάφερε να επαναφέρει την εικόνα που είχε παρουσιάσει στο ξεκίνημα. Η Σταροντούμπσεβα βρήκε break νωρίς και στη συνέχεια δημιούργησε σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο 4-1.

Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε να αντιδράσει και να ανατρέψει ξανά την κατάσταση, όμως αυτή τη φορά δεν βρήκε τον τρόπο. Η Ουκρανή διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και με 6-2 πήρε το τρίτο σετ.

Έτσι, έπειτα από 2 ώρες και 41 λεπτά αγώνα, η Σταροντούμπσεβα ολοκλήρωσε την ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του US Open, με τη Μαρία Σάκκαρη να ολοκληρώνει στον δεύτερο γύρο την παρουσία της στο τουρνουά.