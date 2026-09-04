Τελικός Diamond League: Τεντόγλου και Καραλής στοχεύουν στην κορυφή - Πού θα δείτε τις «μάχες» τους

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου, θα επιδιώξει να κερδίσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά το 2022) το έπαθλο, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής «υπόσχεται» άλλη μία επική μονομαχία με τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, λίγες μόνο ημέρες μετά τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών που πρόσφεραν οι δυο τους στη Ζυρίχη.

Με μόλις μία ήττα όλη τη θερινή σεζόν (στο Diamond League της Ρώμης) και εντυπωσιακή σταθερότητα στα άλματά του, ο Τεντόγλου μπαίνει ως το φαβορί στο μήκος, που θα αρχίσει την σήμερα (4/9), στις 19:38 ώρα Ελλάδας.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του (8,66μ.) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα. Οι καιρικές συνθήκες στη βελγική πρωτεύουσα -προβλέπεται βροχή και κρύο- δεν ευνοούν μεγάλες επιδόσεις, αλλά αυτό που προέχει είναι η νίκη.

«Αυτή τη φορά ζητάω από τον Μίλτο να κερδίσει τον... Μίλτο. Παρακαλάω για καλό καιρό, καλές συνθήκες και λίγη τύχη. Οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά, αφού όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Η φυσική του κατάσταση είναι άριστη, τεχνικά βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και είναι πλήρως αγωνιστικός. Αυτό που θέλω είναι ο Μίλτος να νικήσει τον Μίλτο. Όλους τους άλλους τους έχει κερδίσει», δήλωσε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, και συνέχισε:

«Ο Μίλτος έχει μια φοβερή σειρά αγώνων. Ο Πάουελ, για παράδειγμα, δεν είχε τέτοια σειρά αγώνων και δεν είχε τόσο μεγάλα άλματα στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ο μέσος όρος των επιδόσεων του Μίλτου είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ. Αυτό σημαίνει πως ένας τέτοιος αθλητής σαν τον Μίλτο μπορεί να πετύχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ ακόμη και στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια, ο καιρός που βλέπω για τις Βρυξέλλες δεν είναι ο ιδανικός. Με κρύο και βροχή, δεν μπορείς να περιμένεις μεγάλο ρεκόρ. Στη Βουδαπέστη (σ.σ. όπου διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα η νέα διοργάνωση της World Athletics, το Ultimate Championship) συνήθως οι καιρικές συνθήκες είναι καλές».

Αντίπαλοι του Τεντόγλου θα είναι ο περσινός νικητής, Σιμόν Εχάμερ από την Ελβετία, οι Τζαμαϊκανοί Τατζέι Γκέιλ και Γουέιν Πίνοκ, ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ο Κουβανός Χόρχε Οντελίν και ο Βέλγος Γιάνι Σάμπσον (μετέχει με wild card). Μεγάλος απών από το μήκος θα είναι ο τραυματίας Ματέο Φουρλάνι.

Το επί κοντώ αναμένεται να συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα στη σημερινή (4/9) 1η ημέρα του τελικού και... υπεύθυνοι για αυτό είναι ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής, που καθήλωσαν όλο τον κόσμο με τη μονομαχία τους στη Ζυρίχη, πριν από μερικές ημέρες. Εκεί, ο Σουηδός Ολυμπιονίκης πρώτευσε με 6,25μ. (η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στον ανοιχτό στίβο), ο Ελληνας πρωταθλητής ακολούθησε με 6,20μ., καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ αμφότεροι επιχείρησαν -χωρίς επιτυχία- στα 6,32μ., δηλαδή σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ.

Ο Ντουπλάντις έχει κερδίσει πέντε συνεχόμενες χρονιές το Diamond League και πλησιάζει το ρεκόρ των επτά κατακτήσεων του Ρενό Λαβιλενί, όμως ο «Μανόλο» έχει αρχίσει να τον... ζορίζει και να τον αγχώνει και δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να καταφέρει κάποια στιγμή να τον κερδίσει.

Τη σύνθεση του τελικού, ο οποίος θα αρχίσει στια 9 μ.μ., συμπληρώνουν ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς (που έχει κερδίσει δύο φορές στο παρελθόν), ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν (αμφότεροι με άλματα πάνω από τα 6μ. φέτος), ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί και ο Βέλγος Μπεν Μπρούντερς (με wild card).

Ο τελικός του Diamond League θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ (από τις 21:00 και μετά).