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Πρώτο φιλικό «τεστ» για τον Παναθηναϊκό, στην Κρήτη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός

Τα φιλικά παιχνίδια που δίνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν.

Πρώτο φιλικό «τεστ» για τον Παναθηναϊκό, στην Κρήτη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός
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Ο Σεπτέμβριος μπήκε και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν στην EuroLeague έχει ξεκινήσει.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός συνεχίζουν την προετοιμασία τους, με τα φιλικά παιχνίδια να παίζουν σημαντικό ρόλο στη δουλειά που κάνουν οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργος Μπαρτζώκας, αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» δίνουν σήμερα (4/9) το πρώτο «τεστ» προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στο Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά (κεκλεισμένων των θυρών), με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει από χθες, αλλά τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να απουσιάζουν λόγω τραυματισμών.

Σε αγωνιστική δράση επιστρέφει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά CRETE IBT 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι Πειραιώτες θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε υπολογίσιμους αντιπάλους της EuroLeague, καθώς στο τουρνουά δίνουν το «παρών» η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό, καθώς νωρίτερα θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας.

Η τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά θα γίνει από το COSMOTE SPORT 4HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Μικρός Τελικός

20:30: Μεγάλος Τελικός

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