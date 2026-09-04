Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/09) - «Με τον μάγο για το 21ο»

Μεγάλη… τρέλα επικρατεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το ματς με τη Νίκη Βόλου και έδωσε το… σύνθημα για την κούπα. «Με τον μάγο για το 21ο!», αναφέρεται στον Τύπο, μια και ο Μαροκινός επέλεξε το 21 στη φανέλα.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ κατέθεσε τη «Λίστα του Μάρκο» για τους αγώνες του Champions League με τους Μπάμπη Λυκογιάννη, Ζοάο Μάριο και Βιτάλις να βρίσκονται στις επιλογές του, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι «Πρώτος με διαφορά» στις μεταγραφές.

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