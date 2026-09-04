ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Ιταλία - Το πρόγραμμα των φιλικών

Για την Ιταλία αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του «πέταξαν» από τη Θεσσαλονίκη, μετά και την επιστροφή των διεθνών αθλητών στις προπονήσεις της ομάδας στο «Παλατάκι».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάρει μέρος στο τουρνουά «Piera Pajetta», το οποίο διεξάγεται στη μνήμη της μητέρας του Προέδρου της ιταλικής ομάδας Ούντινε.

Η πρώτη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (05/09). Οι οικοδεσπότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με την παρέα του Νικ Καλάθη και του Τζέντι Οσμάν στις 21.30 ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα, στις 19.00, Ρέτζιο Εμίλια και Νάπολι θα αναμετρηθούν στον έτερο ημιτελικό του τουρνουά.

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Οι δύο αγώνες της Κυριακής (06/09) θα κρίνουν τις τελικές θέσεις της διοργάνωσης, με τον μεγάλο τελικό να έχει οριστεί για τις 21.30 και τον μικρό τελικό για τις 19.00.

Με την ολοκλήρωση του τουρνουά, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προετοιμασία του επί ιταλικού εδάφους. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (07/09) η αποστολή θα μεταβεί στο Μιλάνο, όπου οι «ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιούν προπονήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Στόχος είναι η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο επόμενο φιλικό παιχνίδι της, απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στην Μπιέλα το Σάββατο (12/09) στις 19.00.