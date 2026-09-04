Ολυμπιακός: Με Πουέρτα κόντρα στον Βόλο – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Ο Κολομβιανός μέσος έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή, ούτως ώστε να ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο στην ομάδα.

Αντίθετα, εκτός πλάνων έμεινε ο Λίον Μπέιλι, αφού έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα και δεν έχει προλάβει να μπει στις προπονήσεις της νέας του ομάδας. Παράλληλα, ο Βάσκος κόουτς αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, που δεν υπολογίζονται, αλλά και τον Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος είναι τραυματίας.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.